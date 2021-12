Duitsland wil vaccinatieplicht en lockdown voor ongevaccineerden

Over de vaccinatieplicht moet nog gestemd worden binnen de Bundestag, het Duitse parlement. De parlementariërs hoeven bij deze stemming niet de partijlijn te volgen, maar mogen stemmen zoals ze dat zelf willen. Doordat de vaccinatieplicht in februari in moet gaan, hebben mensen nog voldoende tijd om daarvoor hun inentingen tegen het coronavirus te halen.

,,We hadden allemaal gehoopt dat de vaccins optioneel maken genoeg zou zijn. Maar vaccineren is de enige weg uit de pandemie en daarom moeten we dit besluit nemen”, aldus de bondskanselier.

Volledig scherm © John Macdougall/AFP-Pool/dpa

In Nederland is een verplichte vaccinatie niet aan de orde. Kabinetsplannen voor een prikplicht zijn er nu niet, zei premier Rutte vorige week tijdens de coronapersconferentie. ,,Maar je kunt ook niks uitsluiten.” Een Kamermeerderheid volgt die lijn, en laat die optie ook open. Vanmiddag stemde het parlement over een motie van Forum voor Democratie tegen de vaccinatieplicht, maar die haalde dus geen meerderheid.

Het kabinet wil wel ongevaccineerden kunnen weren uit horeca of drukke evenementen als het virus agressief rondwaart, maar de Kamer moet nog debatteren over dat 2G-protocol. Een meerderheid is daarvoor niet gegarandeerd.

Aangescherpte maatregelen

In Duitsland worden bestaande maatregelen nu al aangescherpt. Mensen die niet zijn ingeënt, worden voor een groot deel uit het openbare leven in Duitsland verbannen. Veel vrijetijdsbesteding is alleen nog toegankelijk voor mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of die recent zijn genezen. En zelfs dan is er op sommige plekken nog een negatieve testuitslag nodig.

De regel geldt voor horeca, theaters, bioscopen en niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels. Supermarkten blijven wel voor iedereen open. Discotheken en nachtclubs mogen openblijven, maar moeten sluiten zodra er meer dan 350 besmettingen per 100.000 inwoners van de betreffende regio zijn geteld in de afgelopen week.

Quote Vaccineren is de enige weg uit de pandemie en daarom moeten we dit besluit nemen Angela Merkel, Bondskanselier van Duitsland

Bijeenkomsten

Privébijeenkomsten worden ook flink beperkt voor ongevaccineerden. In het gezelschap van een persoon zonder inenting mag een huishouden maximaal twee gasten verwelkomen. Die regel geldt al als van alle aanwezigen een persoon niet is ingeënt.

Bij grote bijeenkomsten wordt het maximale aantal bezoekers teruggebracht naar 50 procent van de capaciteit met een maximum van 5000. Voor voetbalwedstrijden ligt dit maximum op 15.000, in het geval dat er meer dan 30.000 mensen in een stadion kunnen.

Een andere maatregel die niet alleen gericht is op ongevaccineerde mensen is de mondkapjesplicht op scholen. Leerlingen en docenten moeten in school een mondkapje op. Het is niet gespecificeerd of dit ook nog geldt als de leerlingen op hun plek zitten in de les.

Ook komt er een vuurwerkverbod in Duitsland rond de jaarwisseling. Daarnaast komt er een samenscholingsverbod rond oud en nieuw.

Vierde golf

,,De vierde golf moet snel gebroken worden”, zei Merkel tijdens het aankondigen van de regels. De regering hoopt dat het aantal besmettingen snel terugloopt.

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland stijgt de laatste weken snel, net als in buurlanden zoals Nederland. De ziekenhuiszorg komt daardoor steeds meer onder druk te staan.

Kan en mag het?

In Duitsland bepalen de deelstaten gewoonlijk in belangrijke mate hun eigen gezondheidsbeleid. De bondsregering kan daardoor niet zomaar maatregelen opleggen en is afhankelijk van hun medewerkingen. De Duitse coronamaatregelen worden genomen op basis van het zogeheten Infektionsschutszgesetz. Dat is een wet die de deelstaten en de centrale Duitse overheid extra bevoegdheden geeft om infectieziekten en de verspreiding daarvan tegen te gaan.

Op 27 maart 2020 werd door het Duitse parlement een noodtoestand vastgesteld, waardoor het ministerie van Gezondheid tijdelijk meer bevoegdheden heeft om maatregelen te nemen, die dan ook in alle deelstaten gelden. Het Infektionsschutszgesetz is in november van 2021 nog aangepast, om strengere maatregelen landelijk in te kunnen voeren.

Oostenrijk

Vorige maand kondigde Oostenrijk, als eerste land in Europa, een vaccinatieplicht aan. Deze verplichting moet uiterlijk 1 februari volgend jaar ingaan.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.