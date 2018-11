Duitsland weert 18 Saoedi's uit Schengen-zone in zaak Khashoggi

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft vandaag in Brussel de inreisverboden bekendgemaakt. Maas zei tegen verslaggevers dat het inreisverbod in nauwe samenwerking met Frankrijk en Groot-Brittannië tot stand is gekomen. Frankrijk behoort tot het Schengengebied, het Verenigd Koninkrijk echter niet.



Het is onduidelijk wie er op de zwarte lijst staan. Maas zei dat allen ‘vermoedelijk betrokken zijn bij de moord’, maar gaf verder uit privacyoogpunt geen commentaar. ,,Op dit moment zijn er meer vragen dan antwoorden over de misdaad en over wie erachter zit’’, sprak de Duitser.



De ambitieuze en autoritaire sterke man van Saudi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman Abdulaziz al-Saud, zou er niet op staan. Hij wordt door tal van waarnemers verdacht opdracht te hebben gegeven columnist Khashoggi uit de weg te ruimen. De journalist woonde en werkte in de VS en stond erg kritisch tegenover de clan van de familie Saud die over Saudi-Arabië heerst.