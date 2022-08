Duitsland treft kwik aan in rivier Oder na vondst duizenden dode vissen

De Oder stroomt in Polen en Duitsland. Volgens Poolse media verschenen eind juli de eerste berichten over vissers die dode vissen vonden aan de oevers van de rivier. De autoriteiten melden dat er tot nu toe al duizenden dode vissen werden gevonden, eerst in Neder-Silezië, maar nu ook verder noordwaarts in de buurt van de provincie Lubuskie. Er moesten al meerdere tonnen dode vis uit de rivier worden gehaald.



Het zuurstofgehalte in het water is hoger dan de typische zuurstofconcentraties in de zomer, zo blijkt uit metingen. Het is mogelijk dat een stof met sterk oxiderende eigenschappen in het water terechtgekomen is, zo maakten de bevoegde autoriteiten vorige week bekend. Bovendien werd op twee plaatsen de giftige stof mesityleen aangetroffen. Mensen worden afgeraden om in de rivier te zwemmen.