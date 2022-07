Duitsland redt energiegigant Uniper en schrapt rechtsgang Nederland

Uniper is eigenaar van een kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte. Door de verplichte sluiting van de centrale was de onderneming, net als de Duitse collega RWE, verwikkeld in een juridische strijd tegen de Nederlandse regering. Onderdeel van het reddingspakket is dat Uniper afziet van de rechtszaak in Nederland.

Het in Düsseldorf gevestigde bedrijf moest door het afknijpen van de Russische gastoevoer de markt op om gas van andere landen te kopen tegen een hogere prijs. Dat was noodzakelijk, aangezien de grootste gasimporteur in Duitsland anders haar verplichtingen tegenover de honderden Duitse steden en nutsbedrijven en in het buitenland niet kon nakomen.

De meerkosten die Uniper moest maken door gas elders in te kopen, kon de onderneming niet direct doorgeven aan haar klanten. Als gevolg daarvan raakte het concern in grote liquiditeitsproblemen. De situatie was zo precair dat, als er niets gedaan zou worden, de verliezen konden oplopen tot 10 miljard euro en een faillissement onafwendbaar leek.

Domino-effect

Drie weken geleden vroeg Uniper al om staatshulp, kort nadat de Russen plots de gastoevoer van Nord Stream 1 met 60 procent hadden verminderd. Een dramatische beslissing voor Uniper: de onderneming importeerde namelijk ongeveer de helft van haar gas uit Rusland. Topman Klaus-Dieter Maubach sprak tijdens een persconferentie de hoop uit dat de bondsregering met een ‘snelle oplossing’ zou komen. Berlijn bleek daartoe bereid. Robert Habeck, de Duitse minister van Economie, vreesde een domino-effect op de energiemarkt als de staat niet zou ingrijpen. Een scenario minstens zo erg als de bankencrisis van 2008, voorspelde de minister.

De Duitse overheid en deelstaten stemden gauw in met het gedeeltelijk nationaliseren van Uniper om grotere onrust op de Duitse gasmarkt te voorkomen. Wat een reddingsactie bemoeilijkte was de aanwezigheid van een buitenlandse aandeelhouder. Het Finse moederbedrijf Fortum, dat op haar beurt de Finse staat als grootaandeelhouder heeft, bezat 80 procent van de aandelen, maar bleek vrijdag bereid haar belang te laten verwateren tot 56 procent om de Duitsers aan boord te halen. De kapitaalinjectie kan voor Berlijn oplopen tot 7,7 miljard euro.

Kleinverbruikers

De redding van Uniper is niet alleen van groot belang voor Duitsland. Het bedrijf speelt ook een belangrijke rol in de energievoorziening van het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk. Daar zien de Duitsers toe op hoe naast gas ook vloeibaar gas (lng), kernenergie en kolen een bijdrage leveren aan de opwekking van in totaal 33 gigawatt stroom, die het bedrijf herverdeelt over haar klanten.

De Duitse regering wil ook de burger de aankomende maanden niet in de kou laten staan. Omdat Uniper nu zijn extra kosten deels mag doorschuiven naar de kleinverbruiker, komt er tevens financiële steun voor hen. ,,Dat we samen optrekken, is cruciaal”, aldus bondskanselier Olaf Scholz (SPD).

Bekijk hier al onze video’s over de economie: