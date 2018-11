Duitsland pakt Rus op voor smokkelen 12 miljoen sigaretten

Onderzoek naar vermiste Arjen Kamphuis totaal vastgelo­pen

13:06 De speurtocht naar de in Noorwegen vermiste Nederlander Arjen Kamphuis duurt voort, maar het onderzoeksteam van de politie is teruggebracht in omvang. Ruim twee maanden na Kamphuis’ verdwijning in het Scandinavische land is allerminst duidelijk wat er met hem gebeurd is. ‘Niets wordt uitgesloten’, aldus een woordvoerder.