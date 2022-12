Duitsland pakt rechts-extremisten op die mogelijk een gewelddadige staatsgreep wilden plegen

De 25 opgepakte mensen worden ervan verdacht lid te zijn van de terroristische organisatie Rijksburgerbeweging, met als doel de bestaande rechtsorde in Duitsland omver te werpen en te vervangen voor hun eigen staatsvorm, aldus de openbaar aanklager. Het zou gaan om mensen die geloven in complottheorieën van onder meer QAnon.

Onder de arrestanten is een Russisch staatsburger, die samen met twee anderen wordt verdacht van steun aan de organisatie. Een andere vermoedelijke leider is de 71-jarige Heinrich XIII Prinz Reuss, die van plan zou zijn geweest om de leider van een nieuwe regering te worden. Er zou al een volledig schaduw-kabinet klaarstaan.

22 arrestanten, allen met Duits paspoort, zouden lid zijn van de terroristische groep. Duitse media weten dat het onder meer gaat om oud-parlementariër Birgit Malsack-Winkemann van de rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) en een Berlijnse rechter. Twee verdachten werden in het buitenland opgepakt, in Oostenrijk en Italië.

Volledig scherm Birgit Malsack-Winkemann was tot vorig jaar lid van de Bondsdag. © Photothek via Getty Images

Grootste operatie in de Bondsrepubliek

Bij de arrestaties vanmorgen waren ongeveer 3000 agenten betrokken. Zij deden invallen op 130 locaties in elf van de zestien deelstaten. Volgens dagblad Der Spiegel zou onder meer de kazerne van de Duitse speciale eenheid KSK zijn doorzocht. In het verleden is deze eenheid vaker in het nieuws geweest vanwege betrokkenheid bij rechts-extremisme. De krant Zeit weet dat een voormalig commando is opgepakt.

De grootschalige operatie geldt als een van de grootste anti-terreuroperaties in de moderne Bondsrepubliek. Afgelopen maanden hebben Duitse autoriteiten de operatie stapsgewijs uitgebouwd door telefoongesprekken af te luisteren, personen op straat te volgen en op het internet, schrijft de krant Süddeutsche Zeitung.

,,De democratie wordt goed verdedigd: sinds vanmorgen vindt er een grote antiterrorismeoperatie plaats”, laat minister Marco Buschmann van Justitie via Twitter weten. In elf deelstaten vinden invallen plaats, op meer dan honderd locaties. Het onderzoek richt zich op in totaal 52 verdachten.

Volledig scherm Eén van de politie-invallen was in Frankfurt. © AP

Rijksburgerbeweging erkent Duitsland niet

Het gevaar uit rechts-extremistische hoek is al decennia een groot probleem voor autoriteiten in Duitsland en lijkt sinds de coronacrisis, die veel complotdenkers in deze hoek dreef, almaar toegenomen. Complotdenkers mengen zich tijdens demonstraties geregeld met rechtsextremisten. In maart van dit jaar werden vier Duitsers gearresteerd omdat ze gezondheidsminister Karl Lauterbach wilden ontvoeren.

De Rijksburgerbeweging bestaat al jaren en erkent de Bondsrepubliek Duitsland niet. Leden vinden dan ook dat de Duitse wetten niet op hen van toepassing zijn en veel van hen weigeren bijvoorbeeld belasting te betalen. De groep is in maart 2020 verboden. De Duitse inlichtingendienst schat dat de beweging ongeveer 21.000 aanhangers telt. Onder hen zijn neonazi’s, complotdenkers en wapenliefhebbers.

Als het aan de Rijksburgers ligt keert Duitsland terug naar de grenzen en het staatsmodel van het oude Duitse Rijk in 1871, van vlak na de eenwording van het land, zo schrijft Tageschau.

In 2016 kwam de groep twee keer in het nieuws om aanvallen tegen de politie. In oktober werd een agent doodgeschoten in Beieren. In november van dat jaar bespoot een lid in de plaats Sögel zes politieagenten met pepperspray.

Volledig scherm Een inval in Berlijn. © REUTERS