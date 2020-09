Duitsland opent onderzoek tegen vermeende ‘superspreader’ van Amerikaans leger

Tegen de vrouw zijn volgens het weekblad ook verschillende aangiften gedaan. Ze werkt in een lodge in het vakantieoord dat eigendom is van het Amerikaanse leger. In principe verblijven er alleen actieve- en oud-militairen en hun familieleden. De vrouw liet zich vorige week maandag testen op Covid-19 nadat ze eind augustus met keelpijn was teruggekeerd van een vakantie in Griekenland. Ze kreeg te horen dat ze in afwachting van de testresultaten twee weken in thuisquarantaine moest.



In plaats daarvan bezocht ze dinsdagavond een cocktailbar, zo verklaarde districtsverantwoordelijke Anton Speer tegenover Duitse media. Woensdag kwam de uitslag dat de vrouw positief was getest. Uit het daaropvolgende bron- en contactonderzoek bleek volgens Speer dat ze de week ervoor ook al in dezelfde cocktailbar was geweest en op een andere dag ook in een Ierse pub in Garmisch.