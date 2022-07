Duitsland ontvangt eerste apenpokkenvaccins via Europese Unie

Voor het eerst apenpokken­vi­rus vastge­steld bij een kind

Het apenpokkenvirus is in Nederland voor het eerst bij een kind vastgesteld. Het gaat om een kind in de basisschoolleeftijd, zegt een woordvoerster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoe het kind het virus heeft opgelopen, is nog niet bekend.

28 juni