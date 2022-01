Duitsland levert voorlopig geen wapens aan onrustig Kazachstan

In delen van Kazachstan is het al dagen onrustig, nadat de prijs voor lpg werd verhoogd. In de stad Almaty braken grootschalige rellen uit tegen de regering, waarbij overheidsgebouwen in brand zijn gestoken en winkels zijn geplunderd.

Het is onduidelijk hoe de situatie momenteel in Kazachstan is. Volgens de staatstelevisie traden veiligheidstroepen in de nacht van vrijdag op zaterdag in meerdere steden tegen demonstranten op. Een lokale nieuwssite meldt dat in Almaty op zeker twee plekken schietpartijen plaatsvonden. Ook waren er explosies en spraken ooggetuigen over een brandende auto.

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev zei vrijdagochtend in een televisietoespraak dat hij het leger opdracht heeft gegeven om zonder waarschuwing te schieten als de ongeregeldheden doorgaan. Hij zei niet met de demonstranten te zullen onderhandelen en dat wie zich niet overgeeft, ,,vernietigd zal worden”. Volgens Tokajev wordt Almaty bedreigd door ,,20.000 bandieten”.

Het door Rusland geleide militaire bondgenootschap CSTO heeft militairen naar Kazachstan gestuurd. De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken heeft daarover zijn zorgen geuit. Volgens hem zijn de Kazachse autoriteiten prima in staat om op een humane wijze met de protesten om te gaan. ,,Het is niet duidelijk waarom ze behoefte hebben aan hulp van buitenaf”, zei hij.

De VS hebben inmiddels niet-essentieel overheidspersoneel dat in het consulaat in Almaty werkt toestemming gegeven om op vrijwillige basis te vertrekken.