Duitsland krijgt geen vat op Nederlandse plofkrakers, buit per geslaagde kraak meer dan een ton

Bekend is dat de meeste kraken in Duitsland door Nederlanders gepleegd worden, 2022 was daarop geen uitzondering. Van de 102 daders die gesnapt werden, kwamen er 75 uit Nederland, voornamelijk uit Utrecht en Amsterdam, schrijft de Duitse politie. Meestal gaat het om twintigers, hoewel ook drie minderjarigen in de kraag gegrepen werden. In twee gevallen was de dader een vrouw.



Om de geldautomaten tot ontploffing te brengen, wordt in toenemende mate zwaar vuurwerk gebruikt, dat in sommige gevallen van eigen makelij is. Dit zorgt voor grote schade aan gebouwen en de omgeving. Exacte cijfers daarover heeft de Duitse politie niet, maar vermoedelijk loopt het in de tientallen miljoenen, zeggen de onderzoekers.



De krakers gaan rücksichtslos te werk, stelt het rapport, en brengen daarmee het leven van omwonenden in gevaar. In één geval, eind december in Koblenz, werd een bewaker tegen de grond geslagen. Daarna dwongen ze hem op de grond te gaan liggen, op slechts 5 meter afstand van de automaat waar de krakers terwijl hij daar lag twee explosieven tot ontploffing brachten.



De cijfers maken haarfijn duidelijk dat Duitsland het probleem allesbehalve onder controle heeft, hoewel het al jaren voor hoofdpijn zorgt. Het contrast met Nederland is enorm. Bij ons neemt het aantal kraken juist fors af, bleek ook uit een analyse van de Volkskrant, eerder dit jaar. Bij banken waren het er in 2022 nog maar negen.