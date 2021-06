Duitsland haalt soldaten én 22.000 liter bier terug uit Afghanistan

Het Duitse leger kampt in aanloop naar de terugtrekking van zijn troepen uit Afghanistan met een bijzonder logistiek probleem. De soldaten daar mogen geen alcohol meer nuttigen van de legertop, en dus zat de Duitse krijgsmacht opgescheept met ruim 22.000 liter aan overtollig bier. Nu is besloten ook de biertjes terug naar Duitsland te halen, melden Der Spiegel en de BBC.

De Duitse legerleiding in Afghanistan verbood de troepen onlangs drank te nuttigen, omdat het geweld in het land de afgelopen tijd is toegenomen. De Taliban voert vaker aanvallen uit en heeft ook meerdere districten in verschillende provincies ingenomen.

Die geweldstoename volgde op de bekendmaking van de Amerikaanse president Joe Biden in april dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit Afghanistan. De Navo-bondgenoten volgden - uiterlijk 11 september zullen alle buitenlandse troepen vertrokken zijn.

Duitsland heeft nu nog 11.000 troepen in Afghanistan en verwacht hen voor juli allemaal terug te hebben op eigen bodem. De militairen mochten tot voor kort twee blikjes bier (of vergelijkbare alcoholische versnapering) per dag nuttigen. Maar door het aanscherpen van de regels bleef het leger met liefst 66.000 blikjes bier en zo'n 340 flessen wijn zitten, aldus Der Spiegel.

Volledig scherm Bondskanselier Angela Merkel (midden) bezocht het Duitse kamp Marmal in het noorden van Afghanistan in 2012. © Reuters

Vernietigen

Het verkopen van de drank mocht niet baten in het islamitische Afghanistan. Omdat de drankvoorraad nu stof ligt te verzamelen en niet meer opgedronken gaat worden, is besloten die dan maar terug naar huis te sturen. Dat zal volgens de BBC gebeuren voordat de laatste Duitsers Afghanistan verlaten. Het bier vernietigen was geen optie vanwege mogelijke milieuvervuiling, zei een legerwoordvoerder.

Duitsland had na de Verenigde Staten de meeste troepen in Afghanistan. In de afgelopen twintig jaar werden meer dan 100.000 Duitse militairen naar het land gestuurd. 59 van hen stierven, wat de missie in Afghanistan voor Duitsland de dodelijkste maakt sinds de Tweede Wereldoorlog.

