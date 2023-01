‘Duitsland gaat akkoord met leveren van Leopard 2 aan Oekraïne, Scholz overstag na deal met VS’

Deal met VS

Eerder vandaag berichtte The Wall Street Journal dat de Amerikanen bereid zijn om Abrams-tanks naar Oekraïne te sturen. De zending zou deel uitmaken van een diplomatieke afspraak met Duitsland, waarin Berlijn zou instemmen met het sturen van een kleiner aantal van zijn eigen Leopard 2-tanks en ook de levering van de in Duitsland gemaakte tanks door Polen, Finland en andere landen zou goedkeuren. De toezegging van de VS zou een belangrijke voorwaarde voor Scholz zijn ook de Duitse tanks doorgang te verlenen. Maar volgens de bondskanselier had de Bundeswehr meer tijd nodig om te kijken of de tanks aansloten op de systemen van partners en hoeveel voertuigen er überhaupt beschikbaar waren.