Duitsland en VS waarschuwen Rusland: ‘Elke verdere agressie zal ernstige gevolgen hebben’

Berlijn en Washington zijn het erover eens dat de crisis alleen kan worden opgelost langs politieke weg en met dialoog. ,,Helaas spreekt het Russische gedrag een andere taal. De verontrustende activiteiten blijven toenemen”, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, verwijzend naar de troepenverzameling aan de grens met Oekraïne en manoeuvres met Wit-Rusland.

,,We dringen er bij Rusland op aan om de-escalatiestappen te nemen”, zei ze in Berlijn na een ontmoeting met haar Amerikaanse ambtsgenoot Antony Blinken. ,,Elke verdere agressie zal ernstige gevolgen hebben, zelfs als dit economische gevolgen aan onze zijde (lees: Europa) heeft. Het gaat om het behoud van de Europese vredesorde, die van existentieel belang is (verband houdend met het menselijk bestaan, red.).”

Volgens Blinken zijn de VS, Duitsland en andere westerse bondgenoten in het Oekraïne-conflict eensgezind tegen agressie van Rusland. ,,Het is aan Rusland of het de weg van escalatie of diplomatie kiest’’, zei hij. Die keuze kan Rusland niet worden ontnomen. ,,Ons gemeenschappelijke doel is een diplomatieke weg naar de-escalatie”, voegde hij eraan toe. ,,Het gaat om dialoog, niet om agressie en om naleving van internationale regels.’’

Quote Het is aan Rusland of het de weg van escalatie of diplomatie kiest Antony Blinken

Blinken beschuldigde Rusland ervan de westerse bondgenoten uit elkaar te willen drijven. Hij waarschuwde Moskou opnieuw voor ernstige gevolgen als Russische troepen Oekraïne zouden binnenvallen. ,,Elke overschrijding van de Oekraïense grens door Rusland zal leiden tot een snelle en ernstige reactie van de Verenigde Staten”, waarschuwde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Zijn Franse evenknie Jean-Yves Le Drian, eveneens aanwezig in Berlijn, waarschuwde de Russen tegen elke wens om een ​‘Jalta 2' te smeden: een nieuwe verdeling van invloedssferen tussen Oost en West, bijna 77 jaar na de conferentie in de stad op de Krim die vorm gaf aan Europa van na de Tweede Wereldoorlog.

Rusland

De Russische regering bestrijdt dat ze Oekraïne dreigt met een aanval en zegt dat het westen de spanningen over Oekraïne doelbewust opdrijft, onder meer met wapenleveranties en de uitbreiding van taken en lidstaten van de Navo. Rusland reageerde donderdag met de aankondiging van militaire oefeningen op zee waaraan meer dan 140 schepen, 60 vliegtuigen en zo'n 10.000 militairen zullen deelnemen. De oefeningen worden in januari en februari gehouden in de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee, de Noordelijke IJszee en de Stille Oceaan.

Moskou had woensdag al gezamenlijke militaire oefeningen met troepen georganiseerd in Wit-Rusland, een voormalige Sovjetrepubliek die ook grenst aan Oekraïne. Volgens een Amerikaanse functionaris zouden oefeningen een voorbode kunnen zijn van een permanente Russische militaire aanwezigheid met conventionele en nucleaire strijdkrachten in Wit-Rusland.

Biden

De Amerikaanse president Joe Biden beklemtoonde donderdag dat elke overschrijding van de Russisch-Oekraïense grens door Russische troepen in zijn ogen ‘een invasie’ betekent. En dat dit ernstige consequenties met zich mee zal brengen. Vicepresident Kamala Harris was al in de media verschenen om te zeggen dat de Verenigde Staten Rusland met zeer zware kosten en consequenties zal opzadelen, als president Poetin van Rusland een inval in Oekraïne beveelt.

De verwarring werd veroorzaakt door uitspraken van Biden tijdens een persconferentie op woensdag. Hij suggereerde dat een ‘beperkte’ actie van Rusland in Oekraïne ook een meer beperkte reactie van Washington zou kunnen betekenen. Zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski was daar donderdag razend over. Er zijn ‘geen kleine invallen in kleine bondgenoten’ riep hij boos uit. Biden leek in de ogen van critici het groene licht te geven aan zijn Russische ambtgenoot Poetin om op beperkte schaal in te grijpen in het oosten van Oekraïne, waar al sinds 2014 pro-Russische separatisten tegen de centrale regering in Kiev vechten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vrijdag in Genève om te praten over de spanningen tussen beide mogendheden.

