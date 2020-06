Duitser weigert over Maddie te praten: ‘Hij zei dat hij een vreselijke klus had in Praia da Luz’

De 43-jarige Duitse verdachte in de zaak-Maddie McCann wil zich niet uitlaten over de feiten die hem ten laste worden gelegd. Dat heeft een van zijn advocaten gezegd tegen de Duitse nieuwszender n-tv .

,,Christian Brückner geeft op dit moment geen informatie over de zaak en we vragen u om begrip dat wij, als zijn verdediging, dat ook niet doen”, verklaarde Friedrich Fülscher.

Afzondering

Eerder lieten Fülscher en Johann Schwenn - de tweede advocaat die Brückner verdedigt - al weten dat de verdachte in afzondering werd geplaatst in de gevangenis in Kiel waar hij een straf uitzit voor andere seksuele misdrijven.

De afzondering is ‘voor zijn eigen veiligheid’, om te voorkomen dat hij door medegevangenen wordt aangevallen. Brückner mag alleen onder begeleiding zijn cel uit.

‘Het zal mijn leven veranderen’

Inmiddels raakt er steeds meer over de hoofdverdachte van de wereldschokkende ontvoering bekend. Volgens een van de ex-vriendinnen van Brückner zou de Duitser op de dag voor de ontvoering een belastende verklaring hebben afgelegd. ,,De dag nadien was hij verdwenen. Ik zag hem pas drie jaar later terug.”

De vrouw is één van de twee Britse ex-vriendinnen die met Brückner (43) aan het daten waren, toen hij in en rond Praia da Luz woonde. Ze legden allebei al een verklaring af bij de politie. Uit schrik voor de Duitse drugsdealer en zedendelinquent blijven ze anoniem. Volgens hun getuigenis heeft hij hen allebei mishandeld. De Britse krant The Sun citeerde gisteren uit hun verklaringen.

Bizar gesprek

Eén van de twee vrouwen vertelde over een opmerkelijk gesprek met Brückner tijdens een etentje op 2 mei 2007, de avond voor Maddie verdween uit het vakantiecomplex. ,,Christian zei: ‘Morgen heb ik een klus in Praia da Luz. Een vreselijke klus, maar ik kan er niet onderuit. Het zal mijn leven veranderen. Je zal me een tijdje niet meer zien.’”

De volgende dag was hij spoorloos verdwenen. Drie jaar later dook hij plots weer op, als ober in Lagos, op tien kilometer van Praia da Luz. Zijn toenmalige Britse vriendin suggereerde dat hij als twee druppels water leek op de robotfoto van de man die mogelijk betrokken was bij de ontvoering van Maddie. Ze vroeg hem lachend: ,,Jij hebt het gedaan, Christian, niet?” Een gemeenschappelijke kennis van de twee exen was getuige van dat ‘grapje’. Hij zag hoe Brückner haar vraag negeerde, zijn schouders ophaalde en zei: ‘Doe dat niet.’

Ontvoerd op bestelling

Volgens de man was het een periode vol theorieën over de verdwijning van Maddie. ,,Iedereen die Christian rond die periode kende, dacht blijkbaar nooit écht dat hij er iets mee te maken had. Kijk naar zijn ex, tegen wie hij de avond voordien dat rare verhaal deed. Ze dacht dat hij tot zoiets niet in staat was.” Ze wist wel dat Brückner gewelddadig was. Hij had haar toen al mishandeld.

Zijn exen werden achterdochtiger toen Brückner na bijna drie jaar nog niet terug was. Volgens de man viel het kwartje in hun vriendengroep pas vorige week, toen het Duitse gerecht bekendmaakte dat een zekere Christian B. verdacht wordt van moord op Maddie McCann.

,,We vrezen allemaal dat we perfect weten wat hij heeft gedaan. Alle puzzelstukjes passen. We zijn geschokt en getraumatiseerd. Met wat hij toen bij dat etentje zei, lijkt het alsof hij alles had gepland en dat hij Madeleine ontvoerde op bestelling. We voelen ons schuldig dat we dit jaren terug hadden moeten beseffen.”

‘Iedereen noemde hem Chris’

Een andere ex-vriendin van Brückner doet in de Britse tabloid The Mirror eveneens uit de doeken hoe agressief de Duitser uit de hoek kon komen, toen ze in 2004 in de Algarve een koppel werden. De nu 45-jarige vrouw uit Berkshire kreeg rake klappen en hij stalkte haar een tijdje.

De Britse uit Berkshire verhuisde eind 2003 naar Lagos in de Portugese streek van de Algarve, nadat ze enkele jaren in Nederland had gewoond. Ze ging aan de slag als dienster in restaurant Taberna de Lagos, waar ook Brückner werkte. Hij was toen twee jaar jonger dan zij en slaagde erin haar te verleiden.

,,Hij was 28, iedereen noemde hem Chris”, vertelt ze aan de Mirror. Ze had wel door dat hij verliefd was op haar, maar zij hield de boot af. ,,Langzaam werden we in de lente van 2004 vrienden. Chris kon heel erg charmant zijn, was heel grappig en een vlotte prater. De zomer verliep goed, maar in de winter werd het minder leuk”, aldus de vrouw.

Onder bed verstopt

Toen de vrouw hem confronteerde met berichtjes die wezen op een nieuwe liefde in zijn leven, werd Brückner woest. ,,We hadden een stevige ruzie”, zegt ze. Twee weken later, op oudejaarsavond 2004, liep het helemaal uit de hand. De vrouw was eerst aan het werk in de Taberna de Lagos en daarna in de Metro Bar. Het was toen al na middernacht. ,,Chris was ook aanwezig in de bar en was dronken”, vertelt ze. ,,Ik had enkele leuke jongens leren kennen en die kwamen van de bar ernaast naar mij om nieuwjaar te wensen. Ze gaven mij een knuffel.”

Het bleek de druppel voor een razende Brückner, die de vrouw voor de ogen van iedereen bij haar hals naar de damestoiletten sleurde. ,,Hij ramde mijn hoofd tegen de muur. Ik denk dat er vier mannen nodig waren om hem van mij af te krijgen.” De vrouw was helemaal bebloed. Een bevriend koppel bracht haar daarna naar huis. Vanaf de ingang van het appartementsgebouw ging ze alleen de trap op naar haar flat.

Ze had al snel het gevoel dat er iemand in haar appartement was geweest. Zo was de wc-bril niet neergeklapt. Ze ging kijken in haar kasten en onder haar bed. ,,Ik kreeg de shock van mijn leven. Hij lag daar verstopt, op zijn rug en staarde naar mij. Ik bevroor. Ik wist niet wat hij van plan was.”

Brückner was via een raam ingebroken in haar flat. Tot haar verbazing stond hij gewoon recht, deed of er niets aan de hand was, nam afscheid en was weg. ,,Ik bleef alleen achter en stond te trillen en te trillen. Volgens mij wachtte hij mij op om te zien of ik iemand mee naar huis zou nemen. Ik vraag mij tot op vandaag af wat er zou gebeurd zijn mocht ik dat inderdaad gedaan hebben.”

