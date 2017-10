Duitse vliegtuigen hervatten strijd tegen IS

Steun

In strijd tegen de terreurorganisatie IS begon de alliantie van Koerdische en Arabische strijdkrachten gisteren met de herovering van het laatste deel van de Syrische stad Raqqa. De stad was jarenlang de belangrijkste stad die onder beheer van IS lag. Meer dan 80 procent van de stad is al in handen van de alliantie die in haar strijd door de VS wordt gesteund. De herovering van Raqqa zou betekenen dat IS nergens meer een belangrijk bolwerk heeft.



Ook reden die dag Turkse militaire voertuigen de Syrische provincie Idlib binnen. Ze werden geëscorteerd door strijders van de jihadistische Tahrir al-Sham.