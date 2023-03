Duitse tieners doodden Luise (12) uit wraak, omdat ze een van hen had uitgelachen: ‘Enorme haat in het spel’

Tijdens die ruzie zou Luise een van haar latere moordenaressen hebben uitgelachen, meldt Focus Online. Het is volgens het Duitse nieuwsmagazine nog onduidelijk of de twee schoolgenootjes (12 en 13 jaar) haar daarna doodstaken in een vlaag van woede of dat ze hun slachtoffer in een hinderlaag lokten. ‘De talrijke steekwonden die door de afdeling forensische geneeskunde van de Universiteit van Mainz op het lichaam van het meisje werden aangetroffen, geven in ieder geval aan dat er een enorme haat in het spel moet zijn geweest’, luidt het.

Luise werd zaterdag omstreeks 17.30 uur voor het laatst levend gezien toen ze na een bezoek aan een vriendin in de wijk Hohenhain te voet richting haar ouderlijk huis vertrok, 3 kilometer verderop. Haar ouders belden omstreeks 19.45 uur de politie nadat ze ruim twee uur eerder door de vriendin waren gebeld dat hun dochter onderweg naar huis was.

De politie lanceerde een zoekactie in de veronderstelling dat Luise was verdwaald in het bosgebied onderweg naar huis of dat haar daar iets was overkomen. Intussen werden tieners uit de vrienden- en kennissenkring door de politie ondervraagd. Onder hen ook de twee latere verdachten. Omdat zaterdagavond geen enkel spoor van het meisje werd gevonden, gingen de zoekactie en ondervragingen zondagmorgen verder. Terwijl de verhoren nog bezig waren, vond een politieagent met speurhond omstreeks 12.30 uur het levenloze lichaam van Luise. Het lag in de buurt van een fietspad niet ver van de deelstaatgrens met Rijnland-Palts. De plek, die ook de plaats delict bleek te zijn, lag vreemd genoeg in tegenovergestelde richting van de route die het 12-jarige meisje had moeten nemen.

Beste vriendin

De latere verdachten bekenden tijdens hun tweede verhoor dat ze Luise hadden neergestoken en bloedend hadden achtergelaten. Hun bekentenis, die volgens de politie wordt ondersteund door bewijsmateriaal, volgde nadat de 12- en 13-jarige tienermeisjes waren geconfronteerd met tegenstrijdigheden in eerdere verklaringen die op elkaar afgestemd leken te zijn. Volgens Bild werd Luise gedood door de oudste van de twee, tevens haar beste vriendin bij wie ze overnacht had. De 12-jarige zou zich later bij hen hebben gevoegd, waarna ze gedrieën het bos in gingen.

Volledig scherm Bloemen en kaarsjes voor het 12-jarige meisje vlakbij de plek waar ze werd gevonden. © REUTERS

Strafrechtelijk niet aansprakelijk

De minderjarigheid van beide daders noodzaakt politie en justitie uiterst terughoudend te zijn met informatie. De 12- en 13-jarige moeten volgens officier van justitie Mario Mannweiler worden beschermd ‘omdat het nog kinderen zijn’. Om die reden zwijgt hij over een mogelijk motief voor de moord, op een kleine toelichting na. ,,Wat voor een kind een motief voor een daad kan zijn, is voor een volwassene misschien niet duidelijk’’, verklaarde hij dinsdag tijdens een persconferentie. Gelet op de vele steekwonden bij het slachtoffer bestaat volgens hem het vermoeden dat ‘bepaalde emoties een rol speelden’.

Kinderen onder de veertien jaar zijn in Duitsland in principe strafrechtelijk niet aansprakelijk. Die aansprakelijkheid vereist dat ‘iemand de gevolgen van zijn of haar handelen zodanig kan overzien dat hij of zij anderen bewust kan schaden en daarom strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor deze daden moet nemen’. Omdat dit bij kinderen nog niet het geval is, kunnen ze niet vervolgd worden voor een rechter.

Voor daders onder de veertien jaar is het Jugendamt verantwoordelijk, de Duitse tegenhanger van Bureau Jeugdzorg. Het kan als zwaarste maatregel een plaatsing in een tuchthuis bevelen. Een woordvoerder van het district Siegen-Wittgenstein verklaarde dat de 12- en 13-jarige meisjes ‘buiten de huiselijke omgeving zijn ondergebracht’. Dat hangt mede samen met het feit ‘dat beide kinderen niet meer naar de scholen gaan die ze tot dusverre bezochten’.

De meisjes zouden nog wel contact hebben met hun ouders. ,,Vanwege hun jonge leeftijd is het contact met het gezin erg belangrijk voor het ontwikkelen van een succesvolle ondersteuning’’, zei districtshoofd Thomas Wüst tegen Duitse media. De ‘zeer ongebruikelijke situatie’ vereist volgens hem ook ‘veel empathie en voorzichtig handelen’.

Het districtsbureau voor Jeugdzorg heeft ook contact met de nabestaanden van Luise. ,,Zodra haar familie dat wil, zijn wij beschikbaar voor ondersteuning”, aldus Wüst.

Volledig scherm Een schijnwerper van de politie in het bosgebied waar werd gezocht naar het vermiste meisje. © AP

Dodelijk geweld minderjarigen

Het is niet voor het eerst dat Duitsland wordt opgeschrikt door dodelijk geweld bij minderjarigen. In januari sloeg een 14-jarige jongen in Wunstorf bij Hannover (Nedersaksen) een even oud vriendje tijdens een ruzie dood met een steen. In oktober 2020 vermoordde een tiener (14) in Duisburg zijn vriendin (14) in de kelder van een leegstaand pand.

Volgens de landelijke recherche (BKA) waren er in 2021 in Duitsland negentien verdenkingen van moord of doodslag door kinderen. In 2020 en 2019 waren dat er elf, meldde de publieke omroep ZDF dinsdag. Het is echter niet duidelijk in hoeveel gevallen de slachtoffers ook kinderen waren. Maar dat zal waarschijnlijk nog zeldzamer zijn. Zo verstikten een 14-jarige en een 13-jarige in juni 2022 in Salzgitter bij Braunsweich (Nedersaksen) een 15-jarige tiener. In 2016 sloeg een 13-jarige in Bad Schmiedeberg (Saksen-Anhalt) een jongen van dezelfde leeftijd zo hard op het hoofd dat hij stierf.

