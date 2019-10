Duitse tandarts trok langste mensentand ter wereld: ‘Het was geweldig’

,,Hij had een zwelling’’, herinnert de tandarts zich de behandeling tegenover de Duitse pers. De hoektand leek een ontsteking in de bovenkaak te hebben veroorzaakt. Lukas maakte een röntgenfoto en zag toen gelijk dat het geen normale tand was: ,,Hij was ongelooflijk lang. Dat was geweldig.”



De arts twijfelde niet, de tand moest onmiddellijk worden getrokken. ,,Behandeling was niet mogelijk.” Het trekken van de tand ging niet zonder slag of stoot - de tand dreigde te breken - maar lukte uiteindelijk wel. En zo kon Mijo Vodopija zonder pijn de praktijk uit lopen.