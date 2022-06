Duitse steden denken aan herinvoering mondkapjesplicht en coronapas

Yellowsto­ne National Park gesloten vanwege noodweer, bezoekers geëvacu­eerd

Het nationale park Yellowstone in de Verenigde Staten heeft voor het eerst in ruim dertig jaar tijdens de zomer de deuren moeten sluiten. Door dagenlange regenval zijn modderstromen op gang gekomen die alle vijf de toegangswegen tot het park hebben beschadigd. In 1988 sloot het park voor het laatst in de zomerperiode, destijds vanwege bosbranden.

14 juni