Duitse stad kiest voor 100-jarige vrouw in gemeenteraad

Heise, die tijdens haar werkzame leven gymnastieklerares was, had zich sterk gemaakt voor heropening van het in 2011 gesloten zwembad in haar woonplaats. Dankzij een burgerinitiatief mag ze een van de zetels in de raad van de stad gaan bezetten.



De eeuweling is vast van plan om de zetel in te nemen. ,,Iedereen die iets wil veranderen, moet er voor opkomen”, vertelde ze aan Duitse media. Gelijk met de verkiezingen voor het Europees Parlement waren gisteren in Duitsland tal van andere stemmingen voor lokale en regionale bestuursorganen.