Duitse politie voorbereid op gewelddadig verzet in bezet bruinkooldorp Lützerath

Hoeveel agenten zullen worden ingezet bij de ontruiming, die woensdag zal beginnen, wilde hij om ‘tactische’ redenen niet zeggen. Wel dat het gaat om een ‘zeer professioneel team’ dat in de afgelopen jaren werd opgebouwd en dat ook internationaal werkt. De politie plant een operatie van vier weken. Er komen manschappen uit heel Duitsland. Ze dragen geen bodycams maar de hele operatie wordt gefilmd. Sauer zal het startsein pas geven als douches, lounges en toiletten voor de manschappen zijn neergezet.

Alle betrokken wacht volgens hem een ‘lastige uitdaging’. ,,Het doel van de protestbeweging is om de operatie zo lang, complex en duur mogelijk te maken.’’ De manschappen krijgen in Lützerath te maken met bezette gebouwen, barricades en veel constructies die de afgelopen maanden zijn gebouwd. ,,We weten niet of er vallen zijn opgezet”, zei de operatieleider.

De politie-eenheden zijn volgens hem op alles voorbereid. Vooral de kraakpanden - de inwoners van Lützerath trokken weg omdat het dorp plaats moet maken voor de bruinkoolwinning - vormen een grote uitdaging. De krakers hebben ‘zeer complexe’ kabelstructuren aangelegd die vereisen dat de ontruiming ‘met de grootste kalmte en voorzichtigheid’ gebeurt. Aangenomen kan worden dat mensen in touwen zullen hangen.

De nabijgelegen dagbouwmijn is ook erg gevaarlijk. ,,De rand is niet technisch gezekerd, het is gewone aarde. Daarna gaat het 40 meter de diepte in”, vervolgde de operatieleider. ,,Degenen die daar blijven, spelen met hun leven.’’

Vreedzaam protest, bijvoorbeeld in de vorm van ‘driepoot-constructies’ waarin actievoerders hangen, is eveneens een uitdaging voor de politie. Katapulten, vuurwerk of stenengooiers zijn gevaarlijker. ,,Ik kan mijn mensen daar alleen met helmen naar binnen sturen”, aldus Sauer.

Volledig scherm Betogers bij het buurtschap Lützerath dat moet verdwijnen voor de bruinkoolmijn van het Duitse nutsbedrijf RWE. © Reuters

Brute kracht

De politie houdt ook rekening met scenario’s zoals de bezetting van bruinkoolgraafmachines, energiecentrales of soortgelijke infrastructuur. ‘Boosaardig’ is een poging om betrokken externe bedrijven te intimideren, aldus Sauer. Dat is de afgelopen dagen volgens hem gebeurd. ,,Onze collega’s zijn zeer bereid om proportioneel in te grijpen en ik ben bereid om uiterst terughoudend te zijn. Maar dat is voor collega’s moeilijk te accepteren als ze te maken krijgen met scheldwoorden en beledigingen. Ik heb het grootste respect voor collega’s, want ze moeten kalm blijven.”

De politie probeert ‘alles’ via communicatie op te lossen voordat de hulpdiensten worden gestuurd. ,,Maar ik sta niet toe dat mijn collega’s het doelwit worden van brute kracht”, zei Sauer. Er is volgens hem ‘urenlang’ gesproken over de inzet van middelen zoals waterkanonnen of reddingshonden, maar de politie geeft de voorkeur aan een ‘defensieve inzet’. Tegelijkertijd moet ze ook kunnen optreden tegen agressief protest.

Volledig scherm Een bruinkoolgraafmachine in de dagbouwmijn in Lützerath. © AP

Andere dorpen

Bewoners van de omliggende dorpen maken zich grote zorgen over de impact van de operatie. ,,Er zijn wisselende stemmingen”, zei Sauer. Veel inwoners van de gemeente Erkelenz zijn volgens hem bezorgd dat hun dorpen de volgende keer bezet zullen worden.

Korpschef Dirk Weinspach van de politie in Aken zei eerder vandaag dat ‘bezorgd’ wordt uitgekeken naar de operatie en sprak van een ‘lastige uitdaging met risico’s’. De protesten tegen de sloop van het dorp verliepen de afgelopen weken volgens hem vreedzaam. Gisteren keerden betogers zich tegen agenten. ,,Activisten vielen onze communicatiemensen aan en gooiden met flessen en stenen. Ook werden politievoertuigen bekogeld’’, zei hij tegen de regionale omroep WDR. Zorgelijk volgens hem, omdat deze politiemensen er juist zijn om conflicten in de kiem te smoren.

Betogers

De activisten bestaan volgens hem uit een mix van overwegend vreedzame burgers en een kleine minderheid van mensen die bereid zijn geweld te gebruiken. ,,Die laatste groep is de afgelopen dagen mogelijk iets gegroeid”, aldus de korpschef.

Volgens deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul zijn de meeste betogers ‘redelijke mensen die zich echt zorgen maken’. Slechts een kleine minderheid van de klimaatactivisten is ‘radicaal’ in het verzet tegen de sloop van het dorp voor de afgraving van bruinkool, zei hij vanmorgen in het ZDF-Morgenmagazin.

Gistermiddag waren er volgens een woordvoerder van de radicale klimaatactiegroep Ende Gelände meer dan duizend demonstranten. Fridays for Future sprak van ruim zevenduizend betogers. De politie van Aken ging uit van zo’n tweeduizend mensen.

Volledig scherm Klimaatbeschermingsactivisten bij een kampvuur. © AP

Buurtschap

Het buurtschap, dat eigendom is van het energiebedrijf RWE, bestaat uit slechts enkele woningen. De oorspronkelijke bewoners hebben hun pand verkocht en zijn allang naar elders verhuisd. Tegenstanders van steenkool hebben zich hier ongeveer twee jaar gevestigd. Ze willen een ontruiming zo lang mogelijk uitstellen en verzetten zich tegen de politie. ,,We hopen dat we Lützerath zes weken kunnen vasthouden”, zei woordvoerder Dina Hamid van het initiatief Lützerath Lebt gisteren.

Volledig scherm Klimaatactivisten proberen een hekwerk rond de bruinkoolmijn omver te trekken. © AP

Volledig scherm Een beschadigd politievoertuig in Lützerath. © Reuters