Duitse politie valt binnen bij ‘Arische Kring’ met vreemdelingen als doelwit

De politie in Duitsland heeft vandaag huiszoekingen uitgevoerd bij twaalf verdachten van een extreemrechts netwerk. Ze richtten vorig jaar de Aryan Circle Germany (Arische Kring) op met als doel het aanvallen van vreemdelingen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in het Noord-Duitse Flensburg.

De invallen vonden plaats in de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Hessen en Brandenburg. De verdachten zijn mannen tussen de 19 en 57 jaar. Ze worden ervan verdacht een criminele organisatie te vormen. Het doel: het veroorzaken van lichamelijk letsel en materiële schade bij vreemdelingen én het overtreden van de wapenwetgeving. Concrete aanvalsplannen waren er nog niet, verklaarde een woordvoerster tegenover Duitse media.



Bij de huiszoekingen werden volgens de zegsvrouw ‘een ongelofelijk aantal gegevensdragers’ in beslag genomen, alsook messen en amfetamine. Arrestaties bleven uit wegens ‘onvoldoende grond daarvoor.’

Niet geknakt

De twaalf richtten in juli vorig jaar bij Bad Segeberg de Aryan Circle Germany op, zegt justitie. Hoofdverdachte is volgens haar een man die al jaren bekendstaat als gewelddadige rechts-extremist en ‘sceneleider’. Hij zou met zijn elf handlangers ook de groep Sturm18 hebben voortgezet die in oktober 2015 werd verboden. Het cijfer 18 staat voor de letters A en H, wat Adolf Hitler betekent.



De vermeende leider schreef in augustus 2019 in een intern bericht aan zijn aanhangers dat de mensen achter Sturm 18 ‘niet geknakt’ waren. ‘De groep is weer opgestaan ​​en verricht haar (on-)heil onder de vlag van de internationaal actieve Arische Kring.’ Het internationale element verwijst naar een extreemrechtse organisatie met dezelfde naam in de Verenigde Staten die talloze gewelddaden pleegde.

De ‘Duitse tak’ zou al verschillende strafbare feiten hebben gepleegd, waaronder een aanval op nazi-tegenstanders die in oktober extreemrechtse stickers verwijderden in de buurt van Bad Segeberg bij Hamburg. Drie groepsleden worden ervan verdacht daarbij pepperspray te hebben gebruikt en en twee tegenstanders te hebben mishandeld.

Het antifascistische internetportaal Exif, gespecialiseerd in onderzoek naar extreemrechts, acht het onwaarschijnlijk dat de hoofdverdachte van de Amerikaanse Arische Kring toestemming kreeg een ​​filiaal in Duitsland op te richten.

Extreemrechtse terreurcel

Het is al de tweede keer in korte tijd dat de Duitse politie binnenvalt bij verdachten van een extreemrechts netwerk. Medio februari arresteerde ze twaalf personen na huiszoekingen in zes deelstaten. De arrestanten vormden volgens justitie een extreemrechtse terreurcel. Die zou van plan zijn geweest aanslagen te plegen op politici, asielzoekers en moslims. Bij de invallen werden naast zelfgemaakte wapens en handgranaten ook nazistische symbolen gevonden.

De terreurcel zou ‘burgeroorlogachtige omstandigheden’ hebben willen scheppen. Een aantal groepsleden was al bekend bij de Duitse veiligheidsautoriteiten. Vier verdachten komen uit de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, zo maakte deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU) toen bekend. Een van hen is volgens hem administratief medewerker bij de politie en werd geschorst in afwachting van het onderzoek. Welke rol die politiemedewerker gespeeld zou hebben in de groep, is nog onduidelijk. De politieambtenaar werkte volgens Die Welt al tientallen jaren bij de politie maar zou geen toegang hebben gehad tot veiligheidsrelevante gegevens.

Finse burgerwacht

De vermeende terreurcel had nauwe banden met de extreemrechtse en van oorsprong Finse burgerwacht Soldiers of Odin, meldde de krant Welt am Sonntag op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Soldiers of Odin werd opgericht als antwoord op de migrantenstroom naar Finland.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) verklaarde extreemrechts als ‘de grootste bedreiging’ van de samenleving na de racistische aanslag op twee shishalounges in Hanau (Hessen), op 20 februari. Een extreemrechtse schutter schoot er negen bezoekers dood, maakte daarna zijn moeder af en beroofde vervolgens zichzelf van het leven.