Duitse politie tegen bezoekers opvolger Love Parade: ‘Houd alsjeblieft je kleren aan’

Ravers

De politie gaf pas op het laatste moment groen licht voor de festiviteiten, nadat het veiligheidsplan streng was beoordeeld. Eerder op de dag konden deelnemers op de Twitteraccount van de politie lezen dat de festiviteiten van start konden gaan. “De binnenstad is nu van de ravers”, twitterde het korps in de Duitse hoofdstad. Aan de festiviteiten doen zo’n tweehonderd dj’s mee. Danceliefhebbers moeten rekening houden met hoge temperaturen. Het was zaterdagmiddag zo’n 32 graden in Berlijn.