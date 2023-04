Duitse politie slaat grote slag in strijd tegen plofkraken: acht Nederlanders vast, inclusief ‘ophaalteam’

Na een plofkraak in het Noord-Duitse Oldenburg zijn maar liefst acht Nederlandse verdachten tegelijk opgepakt. De minister van Binnenlandse Zaken van de aan Nederland grenzende deelstaat Nedersaksen spreekt van een ‘belangrijk succes’ in de strijd tegen het opblazen van geldautomaten.

De acht mannen zijn tussen de 20 en 32 jaar oud en komen uit Utrecht, zo maakte woordvoerder Alexander Retemeyer van het Openbaar Ministerie (OM) in Osnabrück zaterdag bekend nadat de Nederlanders waren voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die gaf het bevel voor de voorlopige hechtenis van de Nederlanders. Ze worden beschuldigd van het met explosieven opblazen van een geldautomaat en zware bendediefstal. Over de omvang van de buit is niets bekendgemaakt, wel dat een aantal geldcassettes in beslag is genomen.

De verdachten werden vrijdag aangehouden na een grootschalige zoekactie die volgde op een plofkraak met twee explosies omstreeks 03.30 uur in Oldenburg. Omwonenden die wakker werden door de knallen zagen een grijze personenwagen met hoge snelheid wegrijden in de richting van de B213, de snelweg van de Nederlandse grens bij Denekamp naar Bremen. De politie, die vlak daarvoor een grote controleactie in de omgeving had uitgevoerd, kreeg het voertuig al snel in de smiezen en zette de achtervolging in. De verdachte wagen reed evenwel zo snel dat de politievoertuigen moesten afhaken.

De vluchtwagen werd niet veel later onbeheerd aangetroffen in Großenkneten, ruim 30 kilometer zuidelijker. De Audi bleek een lekke en bijna volledig vernielde voorband te hebben en een kapotte bumper. In de wagen vonden agenten behalve explosieven ook meerdere jerrycans gevuld met benzine. Daardoor hoefden ze onderweg niet te tanken, aldus Retemeyer.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De vluchtauto met de volledig vernielde voorband en kapotte bumper. © Videostill NDR

Ophaalteam

Tijdens de zoekactie naar de plofkrakers zagen politieagenten twee andere verdachte voertuigen die tot stoppen werden gedwongen. ,,Daarin zaten in totaal acht verdachten afkomst uit Utrecht’’, zei de hoofdofficier van justitie tegen de regionale omroep NDR. Een van de wagens was een Volkswagen Golf met Nederlands kenteken, zo bleek uit beelden van het afvoeren ervan door een takelwagen.

Beide wagens golden als ‘verdacht’ omdat de ervaring in andere zaken leert dat de uitvoerders van de plofkraken niet alleen opereren. Op de achtergrond zijn ook andere voertuigen onderweg, lichtte de OM-woordvoerder toe. ,,Het gaat in het bijzonder om wagens die gereed staan om achtergebleven of gewonde daders op te halen.’’ Verder onderzoek moet volgens hem uitwijzen wie de plofkrakers zijn en wie deel uitmaakte van het ‘ophaalteam’. De politie zei vrijdag dat er mogelijk nog andere verdachten op de vlucht waren en waarschuwde automobilisten voor het meenemen van lifters in de omgeving van Großenkneten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm de © Videostill NDR

Belangrijk succes

Deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Daniela Behrens (SPD) noemde de arrestatie van de acht verdachten een ‘belangrijk’ succes van de politie in de strijd tegen plofkraken. ,,Dit verhoogt de druk op de daders verder’’, zei ze in een reactie. De bewindsvrouw riep banken opnieuw op om het geld in de automaten te beveiligen met technische hulpmiddelen zoals verfpatronen zodat het onbruikbaar wordt bij onbevoegde opening van de cassettes.

De arrestatie van de acht Nederlandse plofkraak-verdachten in Duitsland is het tweede succes in korte tijd bij de bestrijding van het fenomeen. Begin dit jaar werden in Nederland negen verdachten opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor ruim vijftig plofkraken in Duitsland.

De aangehouden mannen waren tussen de 25 en 41 jaar oud en afkomstig uit onder meer Utrecht, Amersfoort en Soesterberg maar ook uit Limburg. Ze werden opgepakt na een onderzoek van ruim een jaar in samenwerking met de Duitse politie. De arrestaties gingen gepaard met doorzoekingen op zestien locaties, met ruim 270 agenten en specialisten van de Landmacht. Het was deze week een van de grootste politieacties tegen plofkraken ooit in Nederland.

Heat-team

De politie in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), waar de plofkrakers het vaakst toeslaan, richtte in 2015 een speciaal onderzoeksteam op voor de plofkraken. Leden van dit Heat-team van de deelstaatrecherche gaan ervan uit dat veel van de plofkraken kunnen worden toegeschreven aan een crimineel netwerk in Nederland, bestaande uit een paar honderd man met een hoofdzakelijk Noord-Afrikaanse migratieachtergrond.

De plofkrakers staan bekend als ‘Audi-bende’. De naam verwijst naar de krachtige, snelle en meestal gestolen wagens van dit merk waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. Deze criminele groepering heeft haar zwaartepunt in de regio Amsterdam-Utrecht en telt volgens de Duitse federale recherche zo’n driehonderd leden, volgens Europol ongeveer vijfhonderd. Ze opereren in wisselende samenstelling.

Recordjaar

Het afgelopen jaar werden in Duitsland meer geldautomaten dan ooit opgeblazen. Het waren er in totaal 496, pogingen meegerekend. Dat was volgens de federale recherche (BKA) een stijging van 27 procent ten opzichte van 2021 met 392 gevallen. De vorige piek was in 2020 met 414 gevallen.

Volledig scherm De opgeblazen geldautomaat in Oldenburg stond in de ingangshal van een supermarkt. © Videostill Kreiszeitung TV