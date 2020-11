Duitse politie schiet plofkraker dood en arresteert handlanger

Bij een poging een geldautomaat op te blazen in het zuidwesten van Duitsland is een van de plofkrakers afgelopen nacht neergeschoten door de politie. Hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Een handlanger ging er vandoor maar kon vrij snel worden ingerekend.

Een speciaal interventieteam van de politie verraste het duo omstreeks 01.55 uur in een bankfiliaal in Erligheim, zo'n 20 kilometer ten zuiden van Heilbronn. De twee mannen waren bezig met voorbereidingen om de geldautomaat op te blazen. Bij binnenkomst van de politie, stormde een van de plofkrakers met een lange schroevendraaier op de agenten af. Die schoten hem neer. Het slachtoffer was er zo slecht aan toe dat leden van het politieteam onmiddellijk begonnen met reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De handlanger maakte van de consternatie gebruik om te vluchten, maar werd even later opgepakt in de directe omgeving van de plaats delict.

Of het gaat om Nederlandse plofkrakers is nog niet bekend, de leeftijd van het slachtoffer en diens metgezel evenmin. ,,Wij komen pas volgende week met meer informatie naar buiten’’, zegt een politiewoordvoerster tegen deze site. Er liep volgens haar al een tijdje een onderzoek naar een reeks plofkraken in de regio. ,,Dat verklaart de snelle tussenkomst van het speciale interventieteam’’, aldus de zegsvrouw.

Audi-bende

Duitsland wordt al geruime tijd geteisterd door de zogenoemde Audi-bende. Dat is een groep criminele jongeren uit vooral Amsterdam en Utrecht die in wisselende samenstelling opereert. De leden hebben volgens de Duitse justitie allemaal een Nederlands-Marokkaanse achtergrond en zijn gespecialiseerd in het opblazen van geldautomaten. De ongeveer vierhonderd bendeleden zouden de afgelopen zes tot zeven jaar zo’n driehonderd plofkraken hebben gepleegd. Een aantal plofkrakers kon worden gearresteerd en werd veroordeeld. Tegen twaalf vermeende bendeleden lopen momenteel rechtszaken in onder andere München en Düsseldorf.

