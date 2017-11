Duitse politie rolt drugshandel via 'darknet' uit Nederland op

De 29-jarige Duitser wordt door justitie als een 'topverkoper' van drugs aangeduid. Hij en zijn medeplichtigen, onder wie zijn moeder, sleten als 'mrdrogenkommandant' drugs zoals cocaïne, xtc, amfetamine en wiet.



De drugs werden vrijwel dagelijks naar Duitsland gereden om daar per postpakket verder te worden verstuurd. De Duitse drugshandelaar werd 9 november in Bocholt onderweg met 34 pakketjes drugs op heterdaad betrapt en aangehouden.



De bende nam bestellingen op via het internet zoals met 'Hansa-Market' en 'Dream-Market' van voornamelijk Duitse klanten. In woningen van de bende in Nederland zijn 400.000 euro en 75 kilo drugs aangetroffen.



De Nederlandse politie zoekt in deze zaak ook naar meer betrokkenen. In oktober werden in dit vier maanden oude onderzoek een reeks klanten van de bende in Duitsland aangehouden.