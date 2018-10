Duitse politie pakt leden Nederlandse Audi-bende op na wilde klopjacht

Klopjacht

Tijdens de snel daarna opgezette klopjacht - er werd onder meer een politiehelikopter ingezet - werden een half uur later in een appartement in het nabijgelegen Gilching drie andere verdachten opgepakt. Het gaat volgens Duitse media om een 47-jarige man en twee vrouwen van 17 en 19 jaar.



,,We gaan er nu van uit dat ze betrokken waren bij de logistiek en het bespioneren van banken”, lichtte Markus Kraus namens de politie van München de rol van het later gearresteerde drietal toe tijdens een persconferentie. De internationale bende die vanuit Nederland opereert, was al langer in het vizier van de onderzoekers en werd vannacht gevolgd tijdens het voorbereiden van de kraak. Volgens Kraus zouden de bendeleden vorige week maandag in de buurt van München zijn gearriveerd. Ze worden ook in verband gebracht met een serie kraken in de afgelopen twee jaar. In de plaatsen Ottobrunn, Grünwald en München zou 900.000 euro zijn buitgemaakt.