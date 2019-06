Duitse politie heeft handen vol aan klimaatactivisten

Drie doden en veel schade door storm in South Carolina

4:42 Zwaar noodweer in de Amerikaanse staat South Carolina heeft tot nu toe aan drie mensen het leven gekost. In totaal zijn er meer dan 350 meldingen van schade. De storm, die gepaard ging met hoosbuien, begon vrijdag in de staat Nebraska en kwam zaterdag aan in South Carolina. In totaal hebben veertien staten last van het weer, meldt CNN.