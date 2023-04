Duitse politie beëindigt gijzeling in winkel Berlijn

met video Skelet T. rex levert bij veiling minder op dan gedacht: winnende bod is 4,9 miljoen euro

Het gigantische skelet van een Tyrannosaurus rex is op een veiling in Zwitserland van eigenaar gewisseld. De gelukkige bieder had 4,8 miljoen Zwitserse frank (bijna 4,9 miljoen euro) over voor dino Trinity.