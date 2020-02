Duitse politie: automobilist die inreed op optocht verwondde 18 kinderen

Van de gewonden worden er 35 behandeld in een ziekenhuis, de andere 17 konden al naar huis. Aan de carnavalsoptocht namen in totaal 700 mensen deel, verdeeld in 27 groepen, verklaarde voorzitter Christian Diste van de plaatselijke carnavalsvereniging tegenover Duitse media. Volgens ooggetuigen reed de automobilist gisteren omstreeks 14.45 uur enkele wegversperringen omver, reed hij met hoge snelheid in op de stoet en kwam zijn zilvergrijze Mercedes-stationwagen pas na een meter of 30 tot stilstand. De bestuurder gaf toen nog gas, aldus de getuigen.

Vooralsnog geen aanslag

Wat dan wel het motief van de bestuurder was, is niet duidelijk. Hij is ook zelf gewond geraakt en kon niet onmiddellijk worden ondervraagd. Hij was niet onder invloed van alcohol, zei een woordvoerder van de openbaar aanklager in Frankfurt vandaag. Of hij wel onder invloed van verdovende middelen was staat nog niet vast, aldus de zegsman.