Duitse moeder veroordeeld voor maandenlang martelen dochtertje: ‘Zonder hulp was ze overleden’

Voortvluch­ti­ge Franse oud-militair zwaarge­wond bij klopjacht: ‘Hij vuurde op militairen’

16:08 Een voortvluchtige zwaar gewapende ex-militair naar wie de Franse politie 36 uur lang met honderden agenten zocht, is in een bos in de Dordogne neergeschoten. De gendarmerie was hem zondagmiddag al op het spoor gekomen, mogelijk mede dankzij de elektronische enkelband die hij droeg.