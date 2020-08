Duitse minister woest na coronaprotest: weg met extremisten en relschoppers

Tijdens betogingen zaterdag tegen de coronamaatregelen in Duitsland bestormde een groep betogers het pand dat in 1894 opende als gebouw voor het toenmalige parlement. Dat bleef het nog geen veertig jaar. Na de Tweede Wereldoorlog was het lange tijd vooral een ruïne en pas in 1990 werd besloten het op te knappen. In 1999 werd de Rijksdag weer het parlementsgebouw.