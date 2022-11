Duitse minister van justitie dreigt met zwaardere straffen voor klimaatactivisten

Opeens was de vergelijking met Rote Armee Fraktion (RAF) daar. ‘Als de Duitse autoriteiten niet ingrijpen dreigt klimaatbeweging Letzte Generation de ultralinkse, terroristische groepering achterna te gaan.’ Was getekend: Alexander Dobrindt, voorzitter van CDU-zusterpartij in Beieren CSU.

De vergelijking van de conservatieve politicus met RAF, ook bekend als de Baader-Meinhofgroep, gaat vooralsnog mank. Waar de bomaanslagen van RAF alleen al in 1972 aan acht mensen het leven kostten, hebben de acties van de Duitse klimaatactivisten geen (dodelijke) slachtoffers gemaakt. Ze pijnigen vooral zichzelf. Zo bleek ook afgelopen vrijdag, toen een 31-jarige Duitse activist voor chaos op de Berlijnse snelweg A113 zorgde, nadat hij zich met tweecomponentenlijm had vastgekleefd aan het asfalt. Na twee mislukte pogingen om hem met olijfolie en wasbenzine los te krijgen, zetten hulpdiensten uiteindelijk een zaagmachine in. Het leverde bloederige beelden op.

Klimaatacties

Vrijwel dagelijks ondervinden burgers in Duitsland hinder van de steeds verdergaande klimaatacties, die zich allang niet meer alleen afspelen bij een afgelegen kolenmijn. In autostad Berlijn zijn de files sinds de acties alleen maar langer geworden. Dat zorgt voor woedende reacties bij de toch al prikkelbare Duitse automobilist. De publieke verontwaardiging is nog groter over het beschadigen van de kunstwerken in Duitse musea. Over een schilderij van Jean Monet ging aardappelpuree, terwijl andere werken tomatensaus ten deel vielen. Musea hebben hun beveiliging flink opgeschroefd.

De Duitse minister van justitie Marco Buschmann (FDP) wil de betogers zwaardere straffen opleggen. ‘Als ik tot de conclusie kom dat het wettelijk kader niet toereikend is, kom ik in actie’, zei Buschmann tegen Bild am Sonntag.

In talkshow Anne Will raakte de minister maandagavond in een verhitte discussie met activiste Carla Hinrichs van Letzte Generation. Hinrichs, tegen wie meerdere strafrechtelijke onderzoeken lopen, beschuldigde de bondsregering ervan zich niet te houden aan het doel om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. ‘We stevenen af op een catastrofe, het is onze morele plicht om alle middelen in te zetten.’

Ondertussen keurt een grote meerderheid van 86 procent de klimaatacties af, blijkens een enquête van Der Spiegel. Daarbij hielp een noodlottig ongeval met een fietser de beweging niet, ondanks dat er geen direct verband is tussen de ambulance die te laat aankwam en de wegblokkade van activisten.

Extremistisch

Met zijn RAF-uitspraak zwengelt CSU-voorzitter Dobrindt de discussie aan om Letzte Generation als extremistisch weg te zetten. Niet iedereen wenst daarin mee te gaan. De baas van de Duitse veiligheidsdienst, Bundesamts fur Verfassungsschutz: ‘Het begaan van strafbare feiten maakt deze groepering nog niet extremistisch.’

