Duitse man (61) laat zich 87 keer inenten tegen het coronavirus

Paus heeft lift nodig om op vliegtuig naar Malta te stappen

Paus Franciscus is met behulp van een lift in het vliegtuig gehesen dat hem naar Malta vliegt. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan was dat om ‘alle stress weg te nemen’. De 85-jarige paus lijdt aan een aandoening die pijn in de benen veroorzaakt.

