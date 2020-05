Duitse logopedist misbruikt kinderen met beperking, selecteerde slachtoffers op ernstige spraakstoornissen

'Belgisch parlements­lid betrapt op lockdown­feest­je'

8:16 Het Belgische parlementslid Dries Van Langenhove (27) is door de politie in Gent op heterdaad betrapt tijdens een lockdownfeestje. Het jongste verkozen parlementslid van België, dat voor het Vlaams Belang in de Belgische 'Tweede Kamer' zit, krijgt de kans om een boete van 250 euro te betalen of hij riskeert zijn onschendbaarheid te verliezen. Dat schrijven diverse Belgische kranten maandag.