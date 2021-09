Duitse klimaatactivisten eindigen hongerstaking van 27 dagen na toezegging Scholz

Nederland­se politie bevrijdt ontvoerde Belgische man (23) van Deense drugsmaf­fia

21 september De politie heeft eind augustus in Nijmegen een Belgische man (23) gered die door een Deense drugsbende was ontvoerd. Dat kwam vandaag in België aan het licht. Een van de verdachten verscheen voor het Hof in Brugge. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht.