Duitse klimaatactivist (21) op intensive care na honger- en dorststaking

De Duitse activist die 27 dagen niks at en zeven uur niks dronk voor het klimaat, is zaterdagavond na beëindiging van de protestactie opgenomen in het ziekenhuis. ,,Henning (21) heeft gelukkig een sterke wil’’, zegt medeactiviste Lea Bonasera (24) the day after.

Ze oogt verzwakt en haar stem klinkt nog zachter dan donderdag tijdens ons eerste gesprek maar de klimaatactiviste voelt zich al beter dan zaterdag. ,,Ik heb vrij goed geslapen, vanmorgen wat pap gegeten en gisteravond een appel. Mijn hoofd is nu weer oké’’, zegt ze zittend op een stoel en genietend van de nazomerzon in het tentenkamp in de Berlijnse regeringswijk.

Haar gedachten zijn bij mede-honger- en dorststaker Henning Jeschke. ,,Hij ligt sinds gisteravond ter observatie op de intensive care. Zijn toestand is weliswaar niet kritiek maar hij had een hele lage bloeddruk en zag er slecht uit. Zijn lichaam moet langzaam weer wennen aan eten. Daarbij loopt hij het risico op het zogenoemde refeeding-syndroom (veranderingen in de stofwisseling met kans op oedeem en hartfalen, red.) en dat kan gevaarlijk zijn’’, legt de klimaatactiviste met haar opgestoken zwarte haar uit. Ze draagt zwarte sandalen van het type Birkenstock, een zwarte legging met versleten knieën en een bloemetjesshirt dat haar witte huid opfleurt.

Naast haar staat een triplex-bord waarop de dagen van de hongerstaking werden geturfd. De streepjes stoppen bij 27. Het laatste werd zaterdag gezet. De dag waarop Bonasera en Jeschke ook in dorststaking gingen. ,,Vanaf 11.00 uur dronken we niks meer. Blijkbaar was dat de spreekwoordelijke druppel voor kanselierskandidaat Olaf Scholz (SPD) om in te gaan op onze eis voor een openbaar debat met hem over de klimaatnoodtoestand’’, zegt de twintiger terugblikkend.

Volledig scherm Lea Bonasera (L) donderdag met Henning Jeschke (M) en Jacob Heinze die zijn hongerstaking net had beëindigd. © Eigen foto

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Zeven uur na het begin van de dorststaking, belde de gedoodverfde opvolger van bondskanselier Angela Merkel op met de boodschap dat hij instemde met een debat voor de camera’s. Bonasera: ,,Scholz wilde het woord klimaatnoodtoestand niet uitspreken - onze eis was dat hij de noodtoestand zou uitroepen - en sprak evenmin over onze eis voor de oprichting van een burgerklimaatraad. In plaats daarvan beloofde hij binnen vier weken een goed openbaar gesprek over het klimaat. Daarop besloten we de actie te beëindigen omdat onze burgerlijke ongehoorzaamheid zijn negeren had gebroken.’’

De klimaatactiviste maakt zich weinig illusies over het debat. ,,Het zal niks veranderen aan de houding van de regering. Geen van de drie kanselierskandidaten (naast Olaf Scholz ook Armin Laschet van Merkels CDU en Annalena Baerbock van de Groenen, red.) wilde met ons in gesprek voor het ultimatum van donderdag 19.00 uur. Daarom moeten we mensen blijven mobiliseren’’, besluit de jonge vrouw uit de omgeving van Keulen die een mastergraad in de filosofie behaalde en een scriptie over burgerlijke ongehoorzaamheid en Extinction Rebellion schreef.

Volledig scherm Lea Bonasera in het tentenkamp de dag na de beëindiging van haar honger- en dorststaking. © Eigen foto

De eerstvolgende actie vindt dinsdag om 18.00 uur al plaats in de vorm van een Zoom-call (videoconferentie). ,,We hebben wereldwijd mensen wakker geschud met deze actie. Nu is meer verzet nodig omdat ongehoorzaamheid werkt’’, zegt persverantwoordelijke Carla Hinrichs na afloop van het interview met Lea.

Ons gesprek wordt onderbroken door een telefoontje van een arts met een update over de situatie van Henning Jeschke. ,,Hij heeft kalium en magnesium tot zich genomen en een calorieloos broodje voor de spijsvertering’’, zegt de woordvoerster even later met een glimlach van oor tot oor. Ze informeert Lea meteen, die zichtbaar opgelucht is en daarna weer gaat rusten in haar tentje . ,,We blijven als groep nog samen vandaag. Morgen breken we het tentenkamp op’’, aldus de woordvoerster.

