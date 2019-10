Duitse douane: Nederlander (33) verkocht voor ruim half miljoen euro aan drugs vanuit vakantiepark

Zelf beweert hij slechts een drugskoerier te zijn geweest voor een vriend die hem daarna zijn handeltje overdroeg, maar de Duitse justitie houdt de 33-jarige Richard W. uit Hilversum toch echt voor de spil in een grootschalig drugsnetwerk. Onder de schuilnaam ‘BerlinMannschaft’ verkocht de Nederlander via het Darknet volgens haar hard- en softdrugs aan minstens 3400 klanten in binnen- en buitenland.

Dat deed hij tussen 7 november 2017 en 11 december 2018 vanuit zijn woning in Hilversum en een vakantiepark in Putten, staat in de aanklacht tegen hem. De Nederlander, die terechtstaat in de stad Kleve, verkocht volgens het Openbaar Ministerie onder andere amfetaminen, cocaïne, mdma, crystal meth en hasj. Daarmee verdiende hij volgens haar minstens 578.000 euro.

Richard W. werd medio december gearresteerd in Kleve nadat de Duitse douane hem maandenlang in de gaten had gehouden. Tijdens dat onderzoek zagen douaniers hem regelmatig postpakketten afleveren bij postkantoren en verzendpunten in Kleve, Emmerich en Reese, vlak over de grens bij Nijmegen. Hij gebruikte verpakkingsmateriaal dat er van buiten niet verdacht uitzag zoals dozen van Karaoke-speakers, hoorde een rechtbankverslaggeefster van de Rheinische Post een van de douaniers eerder deze week in de rechtszaal verklaren.

Verder onderzoek leidde naar de woning in Hilversum en het vakantiepark in Putten. In de woning van W. en in een vakantiechalet vond de politie honderden drugspakketjes die klaar waren om te worden verzonden en kilo's verdovende middelen. In een kleine houten hut lag onder andere 12 kilo ecstasy in een doos, 19 kilo amfetamine in een koelkast en nog meer drugs in een wasmachine. De speurders vonden ook verschillende apparaten voor het sealen en vacuümzuigen van de drugs, een weegschaal, verpakkingsmateriaal en adres-etiketten. Op de computer van de dertiger was een handelsplatform zichtbaar genaamd ‘dreamweb’ met 3450 transacties en prijzen.

Volgens W. huurde een vriend, wiens naam hij niet wil noemen, hem aanvankelijk in als koerier. Voor elke reis kreeg hij geld voor de brandstof, een vergoeding van 200 euro en een beetje cocaïne waar hij als gelegenheidsgebruiker blij mee was. Eind vorig jaar kon W. het drugshandeltje naar eigen zeggen overnemen. De vriend zou hem naast wat restanten drugs ook een overbruggingskrediet van 16.000 euro hebben gegeven. Als alle drugs waren verkocht zou hij 20.000 euro hebben verdiend en kon hij dat bedrag terugbetalen, zo verklaarde hij.

Financiële nood

De Nederlander beweert uit financiële nood te zijn begonnen als drugskoerier. Hij wilde naar eigen zeggen geld verdienen met de verhuur van acht chalets die zijn familie had gekocht op het Veluwse vakantiepark maar dat eindigde volgens hem in een drama. Dit omdat permanente huurders niet langer waren toegestaan en gemeente en fiscus boetes en heffingen oplegden. Dat leidde tot beslagleggingen. ,,Ik was bang voor een sociale crash’’, hoorde de Neue Rughr Zeitung hem zeggen.

Ondanks die vermeende financiële tegenspoed kocht W. in oktober vorig jaar een nieuwe BMW 7-serie. Op de vraag van de rechtbank hoe hij dat kon doen, antwoordde de dertiger dat het geld afkomstig was van de verkoop van drie van de acht chalets.,,Ik weet dat dit dom was’’ verklaarde hij. Toen de rechtbankvoorzitter daarna zei dat het ‘nuttig’ zou zijn om eindelijk de naam van de onbekende vriend te noemen, schudde hij van nee.