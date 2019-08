Duits reddingsschip met 40 migranten legt aan in Malta

update Zwarte zaterdag in Europa: files staan nu vooral van zuid naar noord

3 augustus De files op de Europese wegen nemen langzaam maar zeker weer in omvang af, meldt de ANWB. Vooral van zuid naar noord zijn er nog steeds wel forse vertragingen. Dat komt door terugkerend vakantieverkeer. De eerste zaterdag in augustus is traditiegetrouw de drukste dag, vooral in Frankrijk, daar begint de zomervakantie.