Duits bedrijf dat werkt aan coronavaccin laat zich niet overnemen door Trump

Hele wereld

CureVac wilde aanvankelijk geen commentaar geven, maar de Duitse miljardair Dietmar Hopp, de belangrijkste investeerder in het biofarmaceutische bedrijf, deed dat gisteravond wel. Een exclusief contract met één land voor een coronavaccin is volgens hem uitgesloten.



,,Als we erin slagen een effectief vaccin tegen het nieuwe coronavirus te ontwikkelen, hopelijk gebeurt dat snel, dan zal dat vaccin niet alleen mensen in de regio, Duitsland of Europa bereiken, kunnen helpen en beschermen - maar solidair over de hele wereld’’, verklaarde hij tegenover de Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Hopp zei dat hij blij zal zijn als zijn langetermijninvesteringen vanuit Duitsland dat resultaat zouden hebben. Hij was lange tijd de enige investeerder in CureVac en is met een aandeel van 80 procent nog steeds de grootste geldschieter. Het biofarmaceutische bedrijf werkt sinds januari aan een vaccin tegen het nieuwe coronavirus en doet dat in samenwerking met het Paul Ehrlich Institute for Vaccines and Biomedical Medicines in Langen (Hessen).