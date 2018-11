Duikers vinden zwarte doos van gecrasht Lion Air-vliegtuig

,,We hebben een duidelijk piepsignaal opgevangen dat steeds sterker klinkt. Dat duidt op de aanwezigheid van de zwarte dozen’’, zei Haryo Satmiko de ondervoorzitter van het Indonesische Raad voor Transportveiligheid, kort voordat duikers een van de twee zwarte dozen boven water haalden. Het is nog niet duidelijk of het gaat om de doos met de vluchtgegevens of om de cockpit voicerecorder.



Data op zwarte dozen kunnen uitsluitsel geven over de oorzaak van een vliegtuigongeluk. Een deel van de romp van het neergestorte vliegtuig van Lion Air in Indonesië is dinsdagavond laat lokale tijd waarschijnlijk gelokaliseerd met sonar. Duikers proberen sindsdien de romp te bereiken. Donderdagochtend (lokale tijd) is de zoektocht door duikteams hervat. Ondertussen worden ook lichamen en persoonlijke bezittingen van de omgekomen passagiers geborgen.



De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air stortte maandagmorgen na het opstijgen neer in de Javazee. Het toestel vloog tijdens een vlucht de avond ervoor al onregelmatig toen het een ,,technisch probleem’’ ondervond. De crash is waarschijnlijk de op één na zwaarste vliegramp van het land. Er waren 189 mensen aan boord.