Duikers Thaise grot: wij zijn geen helden

,,We hebben gewoon een unieke set vaardigheden. We zijn geen helden'', vertelt duiker Rick Stanton bij aankomst op het Londense vliegveld Heathrow. Stanton en zijn collega's vonden de twaalf voetballertjes en hun coach in de Tham Luang-grot in het noorden van Thailand, negen dagen na hun vermissing.

Op het moment dat ze de jongens vonden, overheerste opluchting, beschrijft Stanton. ,,Dat ze nog in leven waren! We telden ze, tot we bij dertien waren. Ongelooflijk. Met het beetje licht dat we hadden, zagen we dat ze in goede gezondheid waren. Daarna kwam de vraag 'hoe gaan we ze hieruit halen?'''

Reddingswerkers dragen een jongen uit de grot.

Hoe de reddingsoperatie precies in zijn werk ging, wil Stanton niet vertellen. ,,Dat is te gedetailleerd. Het belangrijkste is dat we ze een volledige duikmasker konden geven, zodat ze goed konden ademen en niet in paniek zouden raken.''

De duikcondities waren 'zeer uitdagend', zegt Stantons collega Chris Jewell. ,,Het zicht was slecht en je hebt de verantwoordelijkheid over het leven van iemand anders.'' Eerder deze week zijn er enkele beelden vrijgegeven.

Stanton: ,,Zijn we helden? Nee, we gebruikten gewoon een unieke set vaardigheden, die we normaal gebruiken voor onze eigen interesses. Soms kunnen we die gebruiken om iets terug te doen voor de maatschappij.''

Reddingswerker Derek Anderson laat in een interview weten hoe complex de reddingsoperatie was.