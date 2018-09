Duikbootmoordenaar Madsen eist lagere straf

Madsen nam de journaliste in augustus 2017 mee in zijn onderzeeër. De autoriteiten vonden haar lichaamsdelen later terug in het water. De Deense rechter oordeelde eerder dit jaar dat er duidelijk bewijs is dat de uitvinder zijn slachtoffer eerst heeft gemarteld en daarna heeft omgebracht.



Madsen zit sindsdien achter de tralies. Vorige maand werd bekend dat hij in de gevangenis is aangevallen door een 18-jarige medegevangene. Zijn advocate vroeg daarna om overplaatsing naar een andere gevangenis.