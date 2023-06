Duikbootbedrijf: ‘Bemanning Titan heeft het niet overleefd’

De brokstukken die eerder vandaag zijn gevonden tijdens de zoekactie naar de sinds zondag vermiste duikboot zijn van de Titan. Dat zegt de Amerikaanse mariene wetenschapper David Mearns. Hij baseert zich op informatie in een groepsapp van iemand die in nauw contact staat met de schepen ter plekke.

,,De brokstukken zijn het landingsframe en de achterklep van de onderzeeër. Dat deelde de voorzitter van The Explorers Club mee in onze groepsapp’’, zei Mearns tegen Sky News. De voorzitter staat volgens hem in direct contact met de schepen die deelnemen aan de zoekactie. Mearns is bevriend met twee van de passagiers aan boord van de Titan die ook lid zijn van deze club, gericht op het bevorderen van wetenschappelijke verkenning en veldonderzoek.

,,Als het landingsgestel en de achterklep of eigenlijk de stroomlijnkap eraf zijn dan is er iets heel ergs gebeurd met de hele structuur van de onderzeeër.” De vondst van de ‘twee zeer belangrijke delen’ van de Titan betekenen volgens hem dat het vaartuig in stukken is gebroken. ,,Anders was de romp ook gevonden”, voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse kustwacht meldde eerder vandaag dat een op afstand bestuurbare onderwaterrobot op de zeebodem bij het wrak van de Titanic een ‘puinveld’ had ontdekt. De vermiste duikboot met vijf inzittenden was onderweg naar het wrak. Deskundigen ‘evalueren’ de informatie, aldus de kustwacht.

Samengedrukt

Ervan uitgaande dat de informatie over de brokstukken klopt, kan dit volgens de Nederlandse veteraan Johan Kragten maar één ding betekenen. ,,Het geeft aan dat de constructie van de onderzeeër op een of andere manier niet sterk genoeg was en de Titan is samengedrukt, waarna de brokstukken zich verspreidden’’, zegt het voormalige bemanningslid van de Hr. Ms. Zwaardvis tegen deze nieuwssite. De diepte waarin die ‘collapse’ gebeurde, beslist over welk gebied de brokstukken zich dan verspreiden. ,,Hoe dieper, hoe kleiner dat gebied.’’

De oud-marineman vermoedde al dat er een ernstig ongeval had plaatsgevonden met de onderzeeër omdat er geen enkel signaal meer was. De vijf opvarenden moeten volgens hem op slag dood zijn geweest. ,,Op het moment van samendrukken loopt de temperatuur op tot honderden graden.’’

Gebonk

De zoekactie naar de vermiste onderzeeër richtte zich sinds dinsdag op een gebied waar sensoren in zee ‘gebonk’ hadden waargenomen. Het geluid was te horen in de buurt van de plek waar de Titan zondag in de problemen raakte. Een eerste analyse door de Amerikaanse marine wees volgens operatieleider John Mauger uit dat het gaat om achtergrondgeluid van de Atlantische Oceaan. ,,Het analyseren gaat door’’, zei de vice-admiraal van de kustwacht wel. De ‘klopgeluiden’ werden als een teken gezien dat de bemanning van de zondag verdwenen onderzeeër Titan nog in leven zou kunnen zijn.

Zuurstof

De kans dat de vijf inzittenden van de duikboot nog leven, werd met de minuut kleiner. De hoeveelheid zuurstof in de cabine zou genoeg zijn tot donderdag begin van de middag. De Amerikaanse kustwacht zei omstreeks 14.00 uur Nederlandse tijd nog steeds een ‘zoek- en reddingsactie’ uit te voeren.

Op de vraag van het Britse Sky News of het daarvoor inmiddels niet te laat was, antwoordde operatieleider John Mauger: ,,We blijven op dit moment hoopvol’. Hij voegde eraan toe dat een medisch team met een decompressiekamer aanwezig is op de zoeklocatie.

De weersomstandigheden zijn volgens hem gunstig en daar wordt ‘optimaal’ gebruik van gemaakt om de zoekmogelijkheden uit te te breiden. Zo is een Canadese duikrobot op de oceaanbodem aangekomen om naar de Titan te zoeken. Een Franse robot die tot grote diepte kan duiken, ligt ook in het water. Het Franse onderzoeksschip Atalanten brengt de zeebodem in kaart, zodat de robot efficiënter kan zoeken.

De Titan was sinds zondag 14.00 uur Nederlandse tijd op weg naar het in 1912 gezonken passagiersschip Titanic, op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan. Na anderhalf uur viel het contact met de inzittenden weg. Volgens het bedrijf dat de expeditie uitvoert, OceanGate, was er voor 96 uur zuurstof aan boord.

Wie zitten in de duikboot?

De vijf opvarenden zijn luchtvaartzakenman Hamish Harding (58), de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Suleman Dawood (19), de gepensioneerde Franse marinecommandant Paul-Henry Nargeolet (77) en Stockton Rush (61), medeoprichter van OceanGate.

230.000 euro per persoon

OceanGate werd in 2009 opgericht en levert duikboten voor onder meer wetenschappelijke - en commerciële expedities. Toeristen betalen omgerekend 230.000 euro per persoon voor een trip met bijvoorbeeld de Titan, die voor de diepste reizen is uitgerust. OceanGate heeft volgens de eigen website met succes meer dan veertien expedities en meer dan tweehonderd duiken in de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico voltooid.

