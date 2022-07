Duidelijke aarzeling in Afrika om kant te kiezen in oorlog tussen Oekraïne en Rusland

Hij was er nog nooit geweest, en dat zegt wat als je al bijna twintig jaar de Russische minister van Buitenlandse Zaken bent. Sergej Lavrov schudde deze week zomaar de hand van Denis Sassou Nguesso, de president van de Republiek Congo. Hij is in Afrika om banden aan te halen, oude vriendschappen nieuw leven in te blazen of juist om nieuwe vrienden te maken. Behalve de Republiek Congo (niet te verwarren met de grote buurman Democratische Republiek Congo (DRC), de voormalige Belgische kolonie) deed en doet Lavrov op deze reis ook Egypte, Oeganda en Ethiopië aan.