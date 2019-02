Drugsbaron 'El Chapo' wil nieuw proces na ‘misdragingen’ van jury

De leider van het beruchte Sinaloakartel is in de Verenigde Staten door die jury schuldig bevonden aan het runnen van een omvangrijke criminele onderneming. Hem hangt nu een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Mexico had 'El Chapo' (De Korte) in 2017 uitgeleverd aan de VS, nadat hij in eigen land herhaaldelijk uit de gevangenis was ontsnapt.



Een advocaat van de drugsbaron zegt nu dat zijn baas van plan is een nieuwe rechtszaak te eisen. De aanleiding is een interview dat een anoniem jurylid gaf aan Vice News. De bron vertelde dat meerdere juryleden stiekem berichtgeving over de zaak hebben gevolgd. De rechter had hen juist op het hart gedrukt dat niet te doen, om beïnvloeding van de jury te voorkomen.



,,Weet je nog dat we te horen kregen dat we niet naar de media mochten kijken tijdens de rechtszaak? Wel, dat hebben we toch gegaan. Juryleden hebben dat gedaan’’, zei het jurylid tegen Vice News. Guzmans verdediging is van de gewezen juryleden te verhoren, om zo te bepalen in welke mate zij zich hebben ‘misdragen’. Vooruitlopend op het onderzoek hebben de advocaten van ‘El Chapo’ om een maand extra tijd gevraagd.