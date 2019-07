Drugsbaron El Chapo levenslang in zwaarbeveiligde gevangenis

De beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquin Guzman (62) zal de rest van zijn leven achter de tralies zitten. Een federale rechter in New York veroordeelde ‘El Chapo’ vanmiddag tot een levenslange gevangenisstraf.

In spanning werd afgewacht of El Chapo een verklaring zou afleggen. Dat gebeurde. Via een vertaler liet hij weten dat de veroordeling door de Amerikanen gelijk stond aan ‘psychologische, emotionele en mentale marteling, 24 uur per dag’. Ook een van zijn slachtoffers, iemand die een moordaanslag had overleefd, richtte zich tot de rechter.

In aanwezigheid van mevrouw Guzman, Emma Coronel Aispuro, hoorde de drugsbaron rechter Brian Cogan zeggen dat hij nooit meer vrij zal komen. Dat lijkt de afsluiting van het verhaal. Maar zeker is dat niet want de kleine Mexicaan (1,68 meter lang, ‘El Chapo’ betekent ‘de korte’) staat garant voor verrassingen. Hij werd in 2016 opgepakt in Mexico en in 2017 uitgeleverd aan de VS. Daarvoor was hij door omkoping al twee keer uit een Mexicaanse cel ontsnapt.

Zwaar bewaakt

De kans dat hij er nog eens vandoor gaat lijkt nihil. Guzman zal zijn straf volgens Amerikaanse media uitzitten in een zwaarbewaakte gevangenis in Colorado. De Administrative Maximum Facility (ADX) is een ‘supermax’-gevangenis in Florence, Colorado waar de meest gevaarlijke gedetineerden van de VS opgesloten zitten. Sinds de bouw van de gevangenis wist nog niemand te ontsnappen.

Na een 11-weken durend proces eerder dit jaar had een jury El Chapo al schuldig bevond aan tien misdrijven. Die varieerden van drugssmokkel en -handel via onder meer schepen en vliegtuigen en het leiden van een criminele organisatie, het Mexicaanse Sinaloa-kartel tot diverse moorden en witwaspraktijken. Het vermogen van de drugsbaas wordt geschat op een dikke elf miljard euro en de Amerikaanse autoriteiten gaan proberen dat terug te vorderen. Het tijdschrift Forbes rekende El Chapo eens tot de allerrijkste mensen op aarde.

Emma Coronel Aispuro, mevrouw Guzman, arriveert bij de rechtszaal. © REUTERS

Ondanks al zijn misdaden en de wreedheden die hij beging werd El Chapo een cultheld. Volgens de New York Times komt alleen Al Capone in de buurt van de Mexicaan die volgens de aanklacht vele honderden tonnen drugs, waaronder 200 ton cocaïne, naar de Verenigde Staten smokkelde. Daarbij liet hij tientallen mensen uit de weg ruimen als die een bedreiging vormden voor zichzelf of zijn business.

Spektakel

In de aanloop naar dit vonnis was het proces tegen de drugsbaas een spektakel waarbij zelfs Marco de la O, de acteur die hem in de goedbekeken Netflix-serie speelt, nog even kwam kijken voor een pr-stuntje. Bizar ook was een ander geintje van El Chapo en zijn echtgenote Emma Coronel toen ze beide in hetzelfde jack in de rechtszaal verschenen. De openbare aanklager had in het proces over meer dan twee en een halve maand massaal bewijsmateriaal voorgelegd en meer dan 50 getuigen opgeroepen. De advocaten van Guzman deden slechts beroep op één getuige en beëindigden hun verdediging binnen de 30 minuten. Hun strategie was er vooral op gericht de getuigen van de Amerikaanse regering af te schilderen als leugenaars die door hun verklaringen tegen Guzman alleen hun eigen gevangenisstraffen wilden verminderen. Guzman zelf had geweigerd te getuigen.

ADX or 'Supermax', in Florence, de best bewaakte gevangenis van de Verenigde Staten en het nieuwe thuisadres van El Chapo. © AFP

In ADX Florence - bijgenaamd ‘Alcatraz van de Rockies’, naar de befaamde gevangenis in San Francisco – krijgt El Chapo een plek in in speciaal ontworpen ‘controle-eenheden’, een soort van gevangenissen binnen de gevangenis. Minstens 22 uur per dag zal hij in een eenpersoonscel moeten doorbrengen, afgesloten van alle contact met de buitenwereld.