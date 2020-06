Dror en Quirina bouwden hun droom in Portugal en toen kwam er die megabrand

Net voor lunchtijd vorige week vrijdag veroorzaakte een man die hout aan het zagen was onbedoeld een van de grootste bosbranden ooit in het meest westelijke deel van de Algarve. Kilometers verderop was Dror Bar Yehuda aan het werk bij een vriend, 25 minuten van de plek waar hij met zijn vrouw Quirina en kinderen Orion (14) en Indi (9) woont. Hij had op dat moment nog geen idee dat dat ene vonkje een enorme impact zou hebben op zijn leven, tot even later zijn telefoon ging. Een buurman - hoewel buurman de lading niet helemaal dekt in het uitgestrekte natuurgebied waar de familie woont - die hem waarschuwde. ,,Jouw land staat in brand, zei hij.”