Dronken Duitser richt voor 100.000 euro schade aan met gestolen tractor

Nederlan­der (35) omgekomen bij aanslag in Somalië, stond op het punt om te trouwen

1 februari Bij de aanslag in de buurt van een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu is een Nederlander omgekomen. Het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland meldt dat het gaat om de 35-jarige Fahad Abdirahman, een Nederlander uit Assen van Somalische afkomst. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Nederlander is omgekomen.