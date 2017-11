Dronken Braziliaanse chauffeur vervoert dood varken in kinderzitje

De politie van het Braziliaanse dorp Aragarças merkte op de snelweg op dat de muziek in een voorbijkomende auto wel erg hard stond en maande de bestuurder tot stoppen. Die dacht daar, flink beneveld, heel anders over en nam het rit aan. Wat volgde was een lange achtervolging, waarbij de dronken chauffeur de gevaarlijkste capriolen uithaalde.



De snelheid liep flink op, maar op wonderbaarlijke wijze kwam de waaghals niet in botsing met andere weggebruikers. Toen de op hem jagende agenten hem eenmaal tot stilstand wisten te brengen, vielen ze van de ene verbazing in de andere. Niet alleen was auto van binnen bezaaid met bierblikjes, maar op de achterbank zaten twee dode varkens. Een ervan vastgesnoerd in een kinderzitje.



Dat de Braziliaan te diep in het glaasje had gekeken, bleek al snel. Het was echter niet de reden van zijn absurde vlucht. ,,Hij vertelde ons dat hij probeerde te ontsnappen, omdat hij bang was dat de politie de dode dieren in beslag zou nemen'', zegt een van de agenten tegen nieuwssite G1. Beide varkens waren besteld door dorpsbewoners van de man. Hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed, te hard en onveilig rijden én het niet dragen van zijn autogordel.