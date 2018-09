Drie steden VS ontruimd om ontploffingen: zeker 17 explosies

Lokale overheden adviseren alle inwoners in de steden direct hun huis te verlaten als ze gas of rook ruiken. Lokale media melden dat meerdere mensen gewond zijn geraakt, onder wie een aantal brandweermannen. Waardoor het lek is ontstaan is niet bekend.

Door de veelheid aan explosies kun je volgens een politiechef 'de lucht niet eens meer zien'. Methuen Police Chief Joseph Solomon zegt tegen Associated Press dat er twintig tot vijfentwintig huizen in brand staan in de plaats Lawrence. Solomon: ,,You can't even see the sky.''